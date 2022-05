Influencer colombiana denuncia discriminación en restaurante de CDMX

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Valeria Sandoval, influencer colombiana, denunció a través de sus redes sociales que sufrió discriminación en un restaurante de la Ciudad de México.

De acuerdo con la joven, ella y sus acompañantes contaban con una reservación para ingresar al establecimiento, sin embargo, les negaron el acceso.

“Miren lo que hoy nos pasó en México. No nos querían dejar entrar a este restaurante en México porque estamos vestidas “incorrecto” o somos dos mujeres solas. Qué triste”, es la descripción con la que la tiktoker publicó un video en su perfil.

Además, en la grabación, puede escucharse que Valeria menciona que la vestimenta es el motivo por el cual no las dejan ingresar al lugar.

“Estamos en un restaurante en México; se llama ‘Cuerno’ y no nos dejan entrar. Literalmente por la vestimenta. Muestra la reserva, la tenemos y no nos dejan entrar. Solamente porque estamos vestidas así y ya no nos dejan entrar. Nos miran la ropa”, comentó Sandoval.

“No creo que sea código de vestimenta, las demás personas están en jeans. Por Dios”, “Hay restaurantes que tienen código de vestimenta, seguro es eso”, “Por eso es importante revisar el código de vestimenta de cada restaurant no puedes pretender que todo sea a tu gusto y parecer”, “La gente que pudo entrar no va precisamente de etiqueta, por lo visto iban hasta en tenis, siendo así deberían dejarlas entrar”, “No es el caso de ustedes, pero en algunos lugares lo hacen para evitar el ingreso de scorts que van a ver que pescan”, son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en el post de Valeria Sandoval.

@valeria.sandovall Miren lo que hoy nos paso en mexico!! No nos querían dejar entrar a este restaurante en mexico porque estamos vestidas “incorrecto” o somos dos mujeres solas! Que triste 🥺💔 ♬ sonido original - Valeria sandoval

Con información de: telediario.mx