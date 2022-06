Llama Américo a no dejarse intimidar y a votar libre y sin presiones

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Matamoros, Tam.- El doctor Américo Villarreal Anaya llamó a todos los tamaulipecos a no dejarse intimidar y a votar libremente el próximo 5 de junio, “que nadie coaccione su voto; el voto es libre, secreto, universal y directo”, expresó.

“Estamos decididos a defender nuestros derechos y elegir libremente el destino que le queremos dar a Tamaulipas y a nuestra nación”, dijo la tarde de este martes en la explanada de ‘Mundo Nuevo’ ante miles de personas de Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso.

“Nadie les puede coartar el voto, el voto es secreto eso dice la ley, es libre, secreto, universal y directo y lo vamos a hacer respetar, no se dejen intimidar”, indicó.

En su sexto cierre regional de campaña, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo aseguró que Matamoros es territorio Morena y está pintado de guindo, igual que el corazón de San Fernando y Valle Hermoso, “yo sé que esta hermosa región va a marcar la diferencia y nos fortalecerán con el triunfo”, mencionó.

El doctor Américo lamentó que el actual gobierno del estado y su candidato del PRIAN hayan desplegado una guerra sucia en lugar de ofrecer propuestas para Tamaulipas, “no queremos gobiernos represivos, hipócritas y falsos, por eso ya se van”, aseguró.

“Los otros lo que nos ofrecen, nos dicen y reiteran con mucho orgullo, que son la continuidad, y yo digo ¿quién va a aguantar otros 6 años como estos?, nadie; por eso ya se van, no los queremos, tuvieron su oportunidad y lo único que hicieron fue hacer corrupción y enriquecerse unos cuantos”.

No tuvieron programas de desarrollo para Tamaulipas, sembraron miedo, falsas noticias, calumnias y pretenden hacer un cambio de la percepción que tenemos para transformar a Tamaulipas”, mencionó.

“Me dan pena, no tienen una propuesta sólida, no conocen los problemas de la gente en cada una de las áreas del quehacer social, no la conocen, no pueden hacer propuestas no saben cómo resolver los problemas”.

Ante el grito de ‘gobernador, gobernador’, el abanderado de “Juntos Hacemos Historia” aseguró que hay mucho por hacer en esta región para impulsar la ganadería, la agricultura, el desarrollo de la maquiladora, para mejorar las vías de comunicación y la conectividad carretera, además de garantizar un sistema de salud y educación de calidad.

Otro de sus compromisos, indicó será concluir el puerto de Bagdad y tener un tercer puerto de altura en Tamaulipas.

“Hagamos una fiesta democrática y transformemos Tamaulipas…Vamos a hacer cosas buenas y grandes cosas para Tamaulipas”, reiteró.

En el evento, la doctora María de Villarreal aseguró que Tamaulipas es grande y va a ser ejemplo en el país, “porque les vamos a enseñar lo que sabemos hacer los tamaulipecos, vamos a acabar con las amenazas, mentiras y difamaciones y vamos a hablar con la verdad y de frente con el corazón en la mano”.

“Por eso el 5 de junio nos vamos a levantar decididos, valientes y con mano firme para marcar en la boleta la coalición Morena, PT y Verde, tenemos el poder de nuestro voto y lo vamos a utilizar correctamente y en libertad.

Recuerden ir todos a votar”, expresó la esposa del candidato a gobernador.