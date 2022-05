Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En TikTok una usuaria sorprendió a sus seguidores cuando reveló cuánto ganaba como maestra en China. Según dijo, llegó a ganar en un solo día lo que ganaba en un mes en México.

La usuaria @lindoloto llamó la atención de muchos usuarios de TikTok al revelar cuánto se gana trabajando en China. Según contó, ella se recibió en México en Negocios Internacionales y se certificó en tres idiomas.

Esta preparación no se vio reflejada en su paga. La maestra aseguró que en su trabajo mejor pagado en México solamente ganaba seis mil pesos al mes.

Ella vivía con sus padres, no pagaba renta, y aun así tenía problemas para ahorrar y mejorar sus finanzas. Fue por ello que decidió migrar.

“Uno o dos años después de salir de la carrera, no encontraba trabajo. No es nada más que una no quiera, simplemente a uno no le daban trabajo. Llegando a China yo encontré trabajo una semana después de que lo empecé a buscar”, dijo.

Según contó, ni siquiera encontró trabajo en su área de estudios, sino que fue contratada como maestra de idiomas. Ella se ha desempeñado como maestra de inglés y español.

“Enseñando inglés jamás voy a ganar la cantidad de dinero que gano aquí”, afirmó.

La maestra no quiso revelar cuánto gana actualmente como maestra de inglés de tiempo completo, compartió cuánto llegó a ganar siendo profesora particular.

“Hubo un tiempo en que estaba dando clases privadas a niños muy muy ricos y yo podía cobrar 600 yuanes la hora. Al tipo de cambio del día de hoy son 1780 pesos en una hora. […] O sea que en cinco horas yo podía haber cubierto y pasado lo que gané en un mes, el mayor sueldo, allá en México”.

Con información de: noticieros.televisa.com