Se tomarán acciones para que obras del Tren Maya continúen: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que su gobierno acudirá a más instancias y presentará más recursos legales luego de que un juez otorgara el martes un amparo definitivo para suspender tramo 5 de Tren Maya.

López Obrador apuntó que este tipo de acciones son un “asunto politiquero” por parte de los adversarios a dicha obra prioritaria del Gobierno de la Cuarta Transformación.

Dijo que se acudirá a otra instancia o se presentarán recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento, ya que es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleva a cabo la obra.

“Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por Gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el Gobierno de E. U., es una demanda permanente que tenemos y vamos a poder cumplir”, puntualizó.

El mandatario mexicano dejó una advertencia quienes impulsan las acciones legales conntra el Tren Maya.

“No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés de la Nación. Antes hacían y deshacían, pero ahora ya no es así”, declaró.

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva para suspender la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del tramo 5 del Tren Maya, uno de los megaproyectos del gobierno de López Obrador.

El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió este recurso a buzos que desean proteger la selva y el acuífero , según anunció este lunes la organización Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano (DMAS).

“Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. la suspensión definitiva de los actos que reclaman al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando octavo. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa”, señaló la resolución del juez.

El amparo 884/2022 fue tramitado por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas el 30 de marzo pasado, motivado por la deforestación que se inició hace tres meses en Playa del Carmen, Akumal, Tulum y en los alrededores del lugar turístico conocido como Río Secreto.

El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Novelo, concedió la suspensión definitiva a los promoventes, es decir, grupos de ambientalistas que se oponen al recorrido del tren por la selva.

Una de las obras prioritarias del presidente López Obrador, el Tren Maya, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, plantea construir cerca de 1.554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información de: lopezdoriga.com