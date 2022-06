Alerta Coepris contra falso adelgazante

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Tamaulipas alertó a la población sobre el producto engaño llamado Less Less, que se promociona como suplemento alimenticio y que ayuda a quemar grasa corporal.

El comisionado Oscar Luis Terán Lara dio a conocer lo anterior y agregó, qué se trata de un producto que está boletinado a nivel nacional, debido a que no cuenta con registro sanitario y representa un riesgo para la salud de la población.

“La alerta fue emitida por la Cofepris contra este producto engaño Less Less, qué se promociona como falso suplemento alimenticio y al que le otorgan de manera indebida propiedades como quemador de grasa, estimulante del metabolismo y adelgazante” precisó.

El funcionario agregó que también se cuenta con información en el sentido de que este producto se publicita falsamente, para controlar la ansiedad de comer en exceso así como supuestamente ayuda a combatir el estreñimiento y la celulitis.

“Lo que se busca es prevenir riesgos a la salud de la población, pues los ingredientes utilizados para la fabricación de este producto engaño pueden tener efectos terapéuticos, por lo que el producto debería contar con registro sanitario” expuso.

Terán Lara detalló que los ingredientes utilizados de acuerdo con la publicidad de ese producto, son nopal, hoja de malva, ruibarbo, cocolmeca, wakame garcinia cambogia y alga espirulina.

“Una vez que se emitió la alerta, se instruyó a las 12 coordinaciones jurisdiccionales para que mantengan acciones de vigilancia sanitaria y evitar que este producto sea comercializado, pues no cuenta con autorización. de la Cofepris”, apuntó

Finalmente el comisionado mencionó que en caso de encontrar el producto a la venta, se efectuarán las medidas de seguridad sanitaria que resulten procedentes, para prevenir el riesgo a la salud de la población de Tamaulipas.