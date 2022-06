AMLO recibe credencial de adulto mayor

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya le entregaron su credencial de adulto mayor y mencionó que cuando se retire recibirá un pago del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Ya me entregaron mi credencial de adulto mayor, traigo las dos. Yo no he tenido cuenta de cheques ni tarjeta de crédito solo cuando he estado de funcionario público, pero repito, respeto mucho a la gente, además tengo amigos entrañables que tienen recursos y los respeto porque lo han hecho con trabajo y de conformidad con la ley”, dijo.

AMLO detalló que prevé recibir una pensión del ISSSTE de aproximadamente 25 o 30 mil pesos mensuales y destacó que continúa dando su aportación.

“Voy a tener una pensión del ISSSTE que calculo será de 25 a 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados, trabajé seis años como el Instituto Nacional Indigenista y aporté y eso lo tengo reconocido y luego cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor, fui director y luego fui jefe de Gobierno, también me hicieron mi descuento. Ahora estoy aportando entonces voy a tener derecho a una pensión cuando me retire y no tengo bienes materiales, yo siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo y merece respeto”, afirmó.

Mencionó que al concluir su mandato no aceptará invitaciones para ofrecer conferencias o asistir a eventos sociales, políticos o culturales.

“Yo ya me estoy preparando porque me quedan, hoy precisamente, pues me quedan al día de hoy dos años cuatro meses y tengo la convicción, la firme convicción de jubilarme y nada de retiro parcial ni de aceptar invitaciones para dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico, no, la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, nada, nada”, comentó.

