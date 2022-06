Llegada de médicos cubanos a México es falso: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Aseguraban que ya habían llegado los médicos cubanos a México, lo cual son puros rumores en redes sociales, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes apoyarán en la estrategia de salud.

En Twitter, una cuenta esparció el rumor de que los médicos cubanos habían llegado al país y eran hospedados en sitios que originalmente eran para elementos del Ejército.

Durante la mañanera, AMLO preguntó por qué tanto nerviosismo de la oposición por lo que los llamó a serenarse.

“No, no es cierto, es que está cañón como dicen los jóvenes. No sé qué tienen, qué les estará pasando, no sé por qué tanto nerviosismo, pero inventan constantemente, me traen en la punta de la lengua. No todo el pueblo, pero sí un sector y los voceros de los que se sentían los dueños de México. Yo les diría que se serenaran, no es para tanto”, subrayó el mandatario.

AMLO incluso recordó que en su libro ‘A la mitad del camino’ cuenta por qué hay sectores de la población que tienen fobia contra él.

“Lo que decía una persona que iba a ser fusilado por algo que hizo, por Villa y le decía a Villa: General, cómo me va a fusilar si yo con unas nalgaditas tengo. No es pa’ tanto, o sea, serénense, tranquilos”, dijo.

Con información de: telediario.mx