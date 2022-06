México inicia mes del orgullo LGBT

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México llega este año al mes del orgullo LGBT, que se inicia este miércoles, con “promesas incumplidas” por parte de las autoridades y mucho trabajo por hacer, pero habiendo ganado espacio en la esfera política y con avances legislativos.

Lo anterior en voz de diferentes activistas del país.

“Hay mucho que madurar como país (…) y hay muchas promesas, pero la realidad es que hay una gran deuda (con el colectivo LBGT)”, consideró Iván Tagle, director de Yaaj México, una organización por los derechos de la diversidad sexual.

Según la organización ‘Letra Ese’, cada mes se registran en México seis asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBT.

Nuestro país es el segundo de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

Además, según los datos con los que cuenta ‘Letra Ese’, se registraron 70 homicidios de odio en 2021.

“En un escenario de violencia y discriminación al colectivo, la pandemia actuó incidiendo en las personas LGBT y las autoridades”, consideró Iván Tagle de Yaaj México, que fallaron.

“Las políticas, las acciones y las decisiones del Gobierno no fueron pensadas en su momento hacia nuestra comunidad, entonces no solo venimos arrastrando situaciones bastante complejas sino que también se han agravado”, sentenció.

Por último, el director de Yaaj México mencionó la relevancia que puede tener lo que suceda en los próximos meses de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Se mostró esperanzado de que todavía hay tiempo para que se materialicen más promesas y destacó la importancia de mantener una postura crítica.

“Me parece que nuestros partidos y Gobiernos tendrían que hacer válidas sus promesas. (…) Si no sucede eso, si vemos que las promesas no se consolidan o no avanzan, pues en 2024 hay que tener postura crítica con el partido hegemónico y quienes están ocupando”, concluyó.

Con información de: lopezdoriga.com