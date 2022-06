Niega AMLO amenazas a Alejandro Moreno

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que haya mandado amenazar al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, para lograr la Reforma Eléctrica.

López Obrador respondió a los señalamientos del dirigente y legislador priista, los cuales apuntó que son propios de la época electoral que se vive en México.

“No es cierto (haber presionado), yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral. Tiene que ver con la polémica que existe actualmente, además estamos en vísperas de las elecciones, pero no me meto en eso”, dijo.

El líder priista una llamada telefónica que sostuvo con el senador Manuel Velasco, quien le advirtió sobre una supuesta amenaza por parte de la administración del presidente López Obrador.

Al parecer la conversación se desarrolló el 8 de abril de 2022, antes de la votación de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, donde Morena necesitaba 57 votos para aprobar la iniciativa con mayoría calificada.

El mandatario mexicano aseveró que no ha platicado con Manuel Velasco en los últimos tres años, aunque dijo preferir hablar de este asunto hasta pasadas las elecciones del 5 de junio en seis estados del país.

“Tiene como dos o tres años que no platico con Manuel Velasco,. Lo saludé el día del aeropuerto Felipe Ángeles, de la inauguración, así lo saludé”, refirió.

“Son otras cosas, ahí son otros asuntos. Yo creo que son hasta de dominio público, no quiero hablar de eso y menos hoy, a lo mejor asando las elecciones ya hablamos, pero no quiero hablar de eso”, explicó.

Con información de: lopezdoriga.com

