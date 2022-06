Señala Salud a directivos por brote en Cbtis 24; van 11 casos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

El brote de covid-19 en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 24, acumula ya once casos positivos, tres de ellos alumnos y ocho alumnas, todos ellos con cuadros leves de la enfermedad, reveló este miércoles Gloria Molina Gamboa.

La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) dio a conocer lo anterior en rueda de prensa, en la que responsabilizó de esta situación al subsistema de educación media superior federal.

Molina Gamboa acusó a esa instancia de no atender las recomendaciones preventivas que se han emitido desde el inicio de la pandemia en 2020.

Asimismo precisó que esa institución educativa es la única de la que oficialmente tienen conocimiento registró casos positivos, atribuyendo el brote en el Cbtis 24 a la asistencia de un alumno que se encontraba contagiado de la enfermedad.

En este sentido la funcionaria hizo un llamado a los padres de familia, para que el filtro en el hogar sea efectivo y evitar que los alumnos acudan en caso de que presenten síntomas de la enfermedad.

Al abundar sobre la responsabilidad del subsistema de educación media superior federal, Molina Gamboa aseguró que el brote es consecuencia de un retorno desordenado a clases presenciales.

Además aseguró que en esos planteles no se está cumpliendo con los protocolos, como los filtros sanitarios y otras medidas que sí se están aplicando en las escuelas bajo jurisdicción estatal.

En ese contexto la titular de la SST evitó adelantar cualquier posibilidad de que se apliquen sanciones, sin embargo adelantó que dará parte a la Secretaría de Educación estatal, para que sea ésta quien evalúe qué medida procede ante el riesgo en que puso a los alumnos de ese plantel.