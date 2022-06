Profeco revela lista completa de marcas de leches falsas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Lala, Los 19 hermanos, entre otras, se encuentran entre las marcas de leche pasteurizada que no cumplen con lo que dice su etiqueta, las que venden menos de lo declarado, las que usan grasa vegetal y las que son falsa, que reveló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor de junio la Profeco detalló que se evaluaron un total de 17 marcas de leche: dos parcialmente descremadas, tres parcialmente descremadas/deslactosadas, tres semidescremadas/deslactosadas, una leche semidescremada, ocho enteras y tres productos lácteos combinados.

En el estudio sobre las leches de la Profeco se revisó la información nutrimental, proteína, grasa, carbohidratos, contenido energético, calidad sanitaria, contenido neto, sólidos no grasos y densidad.

“Hay dos productos que encontramos que no están cumpliendo con el volumen, no tienen litros completos, una leche que se llama Querétaro que tiene 75 mililitros menos y hay otra que se llama Los 19 Hermanos que tiene 36 mililitros menos”, aseveró el titular del organismo Ricardo Sheffield Padilla.

En ese sentido, agregó que el hallazgo más delicado, y por el cuál está en proceso de multar a la empresa productora, es para la leche entera pasteurizada llamada Los 19 Hermanos, “una leche producida en los Altos de Jalisco, que resulta que no es leche, porque le añaden grasa vegetal y eso no se puede hacer. La gente siente que la leche está cremosa, y no lo es porque tiene soya”.

No cumplen con el contenido neto

Leche entera pasteurizada Querétaro de 1.892 L: tuvo hasta 75 ml menos del contenido declarado.

Leche Los 19 Hermanos de 3 L (3 bolsas de 1 litro c/u): tuvo hasta 36 ml menos de lo declarado en una bolsa, y en total en el empaque que contiene 3 bolsas individuales, tuvo un faltante de 107 ml.

No es leche