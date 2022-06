Se disculpa Checo Pérez sobre videos en fiesta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tras ganar el Gran Premio de Mónaco, en redes sociales comenzaron a circular videos de Sergio Pérez festejando, uno de ellos en el que luce desalineado, por lo que el piloto de Red Bull sacó un comunicado.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, se lee en el texto publicado en Instagram.

Al terminar la carrera en Mónaco, Pérez prometió que habría “mucha champaña esta noche” y tiempo después circuló un video en el que se le ve desalineado al intentar bajar las escalares de un yate en el que celebró con su círculo cercano.

Checo también se refirió a los comentarios negativos que creen que el festejo tomó otro rumbo por problemas personales, afirmando que siempre ha tenido unión con su esposa.

“Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, añadió.