Se niega César Duarte a declarar en audiencia

César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, se negó a declarar en la audiencia inicial, de imputación, en su contra.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señala al ex mandatario estatal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos agravados.

Las investigaciones lo acusan de haber desviado 96 millones 685 mil 253 pesos, entre 2011 y 2014, en favor de la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte S.A. de C.V.

César Duarte pese a no declarar dijo no comprender la totalidad de la acusación en su contra, toda vez que no se ha informado cómo actuó para supuestamente desviar recursos públicos.

Dichos datos, indicó el agente del Ministerio Público, se darán a conocer en otra etapa del proceso penal.

La defensa del ex gobernador de Chihuahua también pidió conocer la identidad de los ocho testigos con los que cuenta la parte acusadora.

Con información de: lopezdoriga.com