Usa PAN mensaje de Santiago Nieto para defender al gobernador

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Un mensaje de whatsapp, de Santiago Nieto Castillo, a un abogado defensor del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, en el que admite que, “yo hice lo que el gobierno me pidió que hiciera”, fue usado por diputados del PAN para insistir en que el mandatario tamaulipeco fue y es víctima de una persecución política.

En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Félix Fernando García Aguiar, exhibió una entrevista que el abogado dio por la mañana al noticiero de Ciro Gómez Leyva, en el que dio a conocer la conversación que tuvo con el extitular de la Unidad federal de Inteligencia Financiera.

En los mensajes de whatsapp, el pasado 29 de marzo, el litigante le pide a Nieto Castillo, “perdón que te ande fregando tanto para comer, o un cafecito, necesito solo cinco minutos de tu tiempo”, a lo que aquel le contestó con: “no sé porque pienso que se va a aparecer un actuario con una demanda de Cabeza de Vaca en contra mía…¿Por qué me odian tanto?”.

Luego añadió: “yo hice lo que me pidió el gobierno que hiciera”.

Al respecto, García Aguiar, acompañado de la diputada Lidia Martínez López y los diputados Angel Covarrubias y Raúl Rodrigo Pérez Luevano, dijo que los mensajes de texto demuestran que, efectivamente el gobernador fue y es víctima de una persecución política por parte del gobierno federal.

“Es muy serio esto. Por eso es importante girar posicionamiento de que existe y existió dolo para desacreditar el trabajo del gobernador…” señaló.