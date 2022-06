Ganar o perder no garantiza que lleguemos bien o mal al Mundial: Martino

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Para Gerardo Martino los resultados obtenidos en los juegos de preparación para la Copa del Mundo no tienen ningún significado para mal, ni tampoco para bien si éstos fueran buenos, pues cree que al faltar mucho tiempo para el Mundial de Qatar, todo puede pasar en ese tiempo.

“Todo forma parte de un aprendizaje y todos debemos ver que el objetivo se tuvo, ahora es un periodo de aprendizaje para cuestiones que podemos usar en el Mundial porque nada nos garantiza que lleguemos de la misma forma en cinco meses. Hay una nueva temporada que empiezan los jugadores y todo eso debe ser un periodo de aprendizaje para tener buenas armas”, dijo en conferencia de prensa.

“Está claro que el resultado en estos momentos modifica lo que vemos de afuera, en el interior nosotros tenemos claro hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos y cuál es la verdadera competencia que es la Copa del Mundo, y en el medio lo que hay es el funcionamiento, porque lo de afuera es si renunciare o no y es un juego mediático que no debemos manejar ni discutir. Lo que importa es lo que tenemos claro y corregir”, comento.

El Tata consideró que al interior de la Selección Mexicana existe una fuerte autocrítica y todos asumen su responsabilidad tras lo ocurrido en el duelo contra Uruguay.

“Las derrotas las asumimos en forma conjunta, tanto futbolistas como nosotros hacemos una importante autocrítica y no la evadimos, así que está claro que la hacemos en la intimidad de la concentración así que no es algo que me preocupe”, dijo el ‘tata’ Martino.

Instagram will load in the frontend.

Con información de: mediotiempo.com