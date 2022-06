Sin cambio precios del gas en Victoria; bajarán en ciudades más pobladas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Las familias victorenses pagarán lo mismo por el gas en la semana que mañana inicia pues los precios máximos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se mantendrán sin variación del domingo cinco al sábado once de junio.

De esta manera, el energético se mantendrá en 25.19 pesos por kilogramo y 13.60 por litro tanto en la Capital de Tamaulipas como en Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, Soto la Marina y Villagrán, que integran la región 43 de la CRE.

En esta ocasión los precios máximos no variarán de manera estandarizada en toda la entidad pues en algunas regiones se reducirán y en otras se mantendrán igual que la semana que hoy termina.

En donde sí habrá disminución de precios es en las ciudades de mayor densidad poblacional, como son Reynosa y Matamoros, de la región 33, así como en la zona conurbada del sur, es decir, la región 104, en donde bajarán un centavo los precios.

Otra de las ciudades más pobladas de la entidad también tendrá reducción pero solamente para la venta en kilogramos, al bajar un centavo, mientras que el precio máximo por litro se mantendrá sin cambios.

Por último, en la región 62, que tiene por ciudad más poblada a El Mante, los precios máximos del gas LP serán los mismos vigentes hasta este sábado cuatro de junio, al igual que en la Capital del Estado y municipios de la región 43.

Los precios vigentes del cinco al once de junio serán, para Reynosa y Matamoros, de 22.04 y 11.90 pesos por kilo y litro, respectivamente; en Nuevo Laredo costarán 23.47 y 12.68; El Mante deberán pagar los consumidores 25.68 y 13.87, en tanto que en Tampico, Madero y Altamira con la reducción de un centavo ahora el tope será de 25.23 y 13.62.