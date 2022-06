Aumentan dudas en el Tri tras empate ante Ecuador

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La buena noticia para la Selección Mexicana es que no perdió, pero la mala noticia es que sigue jugando a nada a unos meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022 y de no ser por la mala puntería de los delanteros ecuatorianos y la intervención de Guillermo Ochoa se habría llevado una nueva derrota en la gira por Estados Unidos.

El equipo tricolor sigue sin dar una buena cara; ante Ecuador, el partido fue parejo por momentos, pero las jugadas de mayor peligro fueron para los sudamericanos que para fortuna del equipo del Tata Martino no anduvieron finos.

El gran problema de la Selección Mexicana es que no genera futbol ofensivo y que los rivales llegan mucha facilidad al área. Los ecuatorianos exhibieron a la defensa, no al grado de lo que hizo Uruguay, pero si dejo ver que Néstor Araujo y Héctor Moreno juntos no pueden jugar porque ya no son los mismos de antes.

La jugada de mayor peligro que tuvo el Tri en el primer tiempo fue un disparo desviado de Tecatito Corona, misma jugada en la que se lesionó del tobillo derecho y tuvo que salir de cambio por Uriel Antuna.