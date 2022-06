No hay más contagios en el Cbtis 24… por ahora

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

Luego de cuatro días desde que se confirmó el brote de covid-19 en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 24 de esta Ciudad, no se han confirmado nuevos casos, por lo que la cifra se mantiene en once contagios.

En tanto que tampoco se han dado a conocer más casos en los otros dos planteles de este subsistema, el Cbtis 236 y Cbtis 119, los cuales se mantienen con reportes de dos y un alumnos contagiados, respectivamente.

En lo que respecta al brote de la Secundaria General No. 9 Gabriel Saldívar y Silva de Reynosa, donde se reportaron 15 casos, no se han dado a conocer que haya más alumnos contagiados.

En este contexto, al menos el Cbtis 236 ha dado a conocer a través de su director Marco Saldaña García, mediante las cuentas de redes sociales de esa institución, que han reforzado las medidas de protección sanitaria.

Refiere el directivo que se están sanitizando con más frecuencia las áreas comunes como la cafetería escolar, así como los salones, laboratorios, oficinas administrativas y en general las zonas que más frecuentan los estudiantes

“Ocupados por la salud de nuestra comunidad educativa y cuidando que prevalezca el derecho a la educación, el Cbtis No. 236 en estos momentos refuerza las medidas y protocolos de sanidad, los cuales se llevan a cabo de forma periódica y precisa”, detalla la publicación.

Asimismo, atendiendo el protocolo de que deben ser tres los filtros sanitarios para los alumnos, la institución recuerda a los padres de familia que el primer filtro es en casa, al mismo tiempo que recuerda que “si te cuidas tú, nos cuidamos todos”.

De acuerdo con información no oficial, se tiene previsto que la próxima semana se haga una evaluación general en materia sanitaria de los Cbtis, previo acuerdo entre la Coepris y la Dgeti.