AMLO celebró la jornada pacífica de las elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la jornada pacífica durante las elecciones del domingo 5 de junio en seis estados de la República.

En la mañanera, AMLO apuntó que los “ciudadanos como siempre se portaron a la altura de las circunstancias” en esta nueva jornada electoral en el país.

“Informar que ayer se celebraron elecciones en seis entidades, es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia graves a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos como siempre se portaron a la altura de las circunstancias”, dijo AMLO.

“Mis felicitaciones a todos quienes participaron ayer en las elecciones en seis estados de la República. Lo más importante, lo subrayó, fue la no violencia, que las elecciones se llevarán en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja, porque no deja de haber quienes se frotan las manos esperando que haya violencia en las elecciones, afortunadamente esto no sucedió”, subrayó AMLO.

Sobre los resultados en los comicios, el mandatario mexicano apuntó que el “pueblo es mucha pieza” y dio un consejo a sus adversarios de que su estrategia no está dado resultados de cara al 2024.

Ahí están los datos (…) el pueblo es mucho pieza, lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Ya no debería estarles dando consejos, tendría qué poner un letrero de que toda consulta causa honorarios, pero deberían hacer una revisión de su estrategia, les afecta mucho de manera sincera su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tiene amor al pueblo, ahí está la esencia de todo”, expuso el mandatario.

Con información de: lopezdoriga.com