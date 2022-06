Confía IP no descarrile seguridad por transición

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

No sólo mantener sino continuar con la disminución que ha registrado el índice de delitos de alto impacto en Tamaulipas en la actual administración federal, es uno de los principales retos que se vislumbran una vez que pasaron las elecciones, aseguró Mario Flores Pedraza.

El presidente de la Federación Tamaulipas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), añadió que tienen confianza que previo al inicio de la gestión gubernamental de Américo Villarreal Anaya no se registre una descomposición de la seguridad pública.

“Algo que no podemos soslayar del actual Gobierno estatal es el avance en materia de seguridad pública, la baja importante en el índice de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidios, sin embargo ahora el reto es que se mantenga esa tendencia con la próxima administración de Américo Villarreal Guerra”, expuso.

En ese contexto Flores Pedraza se refirió a la necesidad de que haya continuidad en ese y otros rubros importantes para el desarrollo de la entidad, aunque precisó que todas las actividades productivas dependen de ese indicador.

“Consideramos que el traslape de las administraciones entrante y saliente, no debe ser motivo para que ocurra una descomposición en el tema de seguridad, principalmente porque de ese indicador dependen otros como la inversión y por tanto la generación de empleo”, advirtió.

El dirigente empresarial insistió que no se puede desperdiciar por cuestiones de ideologías, los avances que se hayan logrado en ese y otros renglones porque finalmente el impacto es en la sociedad.

“Nosotros como sector patronal esperamos que con base en este trabajo en seguridad, se dé continuidad a las estrategias que permitieron reanudar el crecimiento económico y de la inversión privada”, concluyó.