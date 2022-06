El histórico ‘5J’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Esta colaboración se terminó justo a las 18:00 horas de ayer.

Casi al mismo tiempo en que se cerraban las casillas electorales.

Antes de que los dos candidatos emitieran su mensaje, es decir, antes de saber las tendencias.

Mucho antes de que el PREP marcara los números y perfilara un resultado claro.

Es decir, no hablaremos de quién ganó o de quién perdió. Eso lo haremos después, una vez que los resultados sean oficiales e irreversibles.

Porque, como se dice, es mejor entender por qué ganó un candidato y no hacer un pronóstico de quién pudo haber salido airoso.

En la estrategia electoral, uno de los días más intensos de campaña es justo el día de las elecciones. Ese día es cuando salen los operadores a hacer el trabajo que les ayude a que su candidato gane.

Y se da en todos los partidos y colores.

Que no salgan los morenistas que ellos no, porque tienen a toda la artillería priista, que son los inventores de la “ingeniería electoral”.

Que no salgan los panistas que ellos no, porque también tienen a muchos que fueron del PRI, o bien, a alumnos de aquella artillería tricolor que durante muchísimos años fue contundente.

El reparto de dinero.

El reparto de apoyos.

El acarreo a las urnas.

La mapachería.

Los famosos operativos carrusel, barbacoa, despensa, etc, etc.

En fin, todo eso vimos durante la jornada electoral de ayer. Son prácticas, que si bien, no son éticas, pertenecen a este mundo llamado política-electoral.

Insisto, lo vimos en todos lados, incluso, hasta en los de MC.

Todos tenían sus promovidos y su voto duro.

A esta hora, quizás haya un ganador. O a lo mejor los números son parejos y no se puede establecer un claro triunfador.

Pero lo único cierto es que la gente no venció la apatía y o el miedo y acudió a votar en un número muy bajo. Según estimaciones, fue un 51 por ciento de participación, lo cual es medianamente bueno.

Se estimaba que fuera un 60 por ciento. Pero no. La gente no quiso ir. Y no le pueden echar la culpa a la pandemia o a la viruela del mono. Simplemente no quiso participar. Punto.

Y eso es lo que da la nota. Poca participación. Y una jornada con incidentes menores.

EN CINCO PALABRAS.- Fueron pocos días para “reflexionar”.

PUNTO FINAL.- “Prefirieron no preferir”: Cirilo Stofenmacher.

Twitter: @Mauri_Zapata