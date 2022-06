Festejos, política y deporte

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

María José Zorrilla.-

Ha sido una semana con mucha acción en la política en México, al estar todo mundo pendiente del resultado de las elecciones en seis estados del país, que a la hora de escribir esta columna todavía no se conocían resultados preliminares. Pero definitivamente, lo que derive de estas votaciones será trascendente para el futuro del país. También en el Reino Unido hubo mucha acción durante los cuatro días de celebraciones por el jubileo de los 70 años de reinado de Isabel II, en medio de una profunda crisis que deja al descubierto el empobrecimiento de la Gran Bretaña en los últimos años. Al pueblo inglés le gusta la fiesta y miles se abarrotaron para presenciar los desfiles y ver a la realeza, pero la otra realidad es que entre la salida de la UE conocida como Brexit, que demostró ser un gran error, y el covid, los británicos enfrentan serios problemas en el sistema nacional de salud. Según nota publicada por el Guardian, hay más de 14 millones de pacientes que enfrentan cirugías atrasadas y más de 300 mil en espera tratamientos cardiacos. Por el jubileo también los aeropuertos de la Gran Bretaña vivieron tremendo colapso en medio del caos. En la delincuencia el tema no es menor y la falta de investigación por robos por parte de la policía se ha duplicado y los juicios por violación se han desplomado en un 70 por ciento. La nota de Simon Jenkins en The Guardian podría fácilmente tratarse de México que enfrenta problemas similares y nos sorprende por tratarse de dos países totalmente disímbolos, distantes y culturalmente sin raíces en común, pero que quizás tengan en común que su electorado haya tomado malas decisiones en medio de la desesperación. Ojalá que en nuestro país, que hasta el momento parece todo marchar con relativa calma en este día de votaciones salvo algunos incidentes que causaron pánico como el acontecido en una casilla en Tamaulipas que cerraron con candado y cadenas una escuela y privaron por una hora a los apanicados votantes, la jornada y subsecuentes días sean tranquilos y pacíficos. Ojalá que los gobernantes que salgan electos indistintamente del partido o alianzas que representen tengan en mente lo serio que es tomar decisiones a la ligera. Seguir tendencias que han mostrado poca eficiencia puede sumergir regiones enteras, sino es que al país, en una crisis mayor, ante retos que no sólo se presentan en México, como la inseguridad y la preservación del medio ambiente, sino que el mundo parece estar ante fuertes tensiones geopolíticas y económicas como las ocasionadas por la guerra en Ucrania. Y para prueba, solo mirar al Reino Unido, que enfrenta una situación compleja y apremiante. En medio de estas tensiones, el deporte y el ocio vienen a darnos un buen respiro. El triunfo de hace una semana del Checo Pérez nos hace olvidar la paliza que le dieron a la selección los uruguayos. Para los amantes del tenis, tuvimos 15 días de entretenidos partidos en Roland Garros hasta ver la coronación en la arcilla de Paris de Rafael Nadal con su Gran Slam 22 y con la copa de los mosqueteros número 14, convertido en uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Pero aún allí en la Philippe Chatrier la cancha central del torneo de tenis más prestigiado del mundo en polvo de ladrillo no estuvieron exentos de problemas de seguridad. El público se había quedado pasmado en la primera semifinal masculina en la que el alemán en un partidazo que enfrentaba al genio de Manacor tuvo una seria lesión de tobillo al tratar de alcanzar una bola increíble de Nadal. Después de casi tres horas de juego y apenas estaban por iniciar la segunda muerte súbita vino la caída de Zverev, que salió en silla de ruedas acompañado del propio Rafa Nadal. En la segunda semifinal entre Ruud el noruego y el croata Cilic una mujer se lanzó a la cancha y se encadenó a la red con un mensaje que decía nos quedan mil 28 días. Ocasionó pánico y el partido se interrumpió por más de 15 minutos. Hubo gente que ante el desconcierto se salió del estadio, aunque luego volvió la calma. Culmino la columna sin saber qué depararán las elecciones en México, tampoco en mi estado natal, Tamaulipas, que para muchos la opción menos mala sería la que tiene menos posibilidades.