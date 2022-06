México dio a conocer sus convocados para la Nations League 2022

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A pesar de que el Mundial 2022 no se disputará en temporada de verano como tradicionalmente se realiza, eso no quiere decir que la Selección Mexicana no vaya a tener actividad rumbo al certamen mundialista, ya que su agenda estará bastante cargada de partidos de preparación, lo cuales ya dieron inicio desde el 28 de mayo.

Durante junio, el equipo de Gerardo Martino podrá prepararse rumbo a Qatar 2022, con la misión de avanzar a los octavos de final y, posteriormente, al quinto y anhelado juego.

Para los primeros partidos, el Tata Martino convocó por México un total de 38 futbolistas, sin embargo para enfrentar la Liga de Naciones de Concacaf recortó a 16 jugadores y el resto buscará afianzar su lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Convocatoria del Profesor Gerardo Martino para nuestros partidos de la @CNationsLeague 🆚 Surinam 🇸🇷 y Jamaica 🇯🇲 . ⚽️



¡A trabajar duro! 💪🏻 🇲🇽#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/gSXOF9zXNR — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 6, 2022

Con información de: mediotiempo.com