No asistirá López Obrador a Cumbre de las Américas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, porque no se invitó a todos los países del continente.

El mandatario dijo que el canciller Marcelo Ebrard irá en su representación y del Gobierno; asimismo, señaló que el cree en la necesidad de cambiar la política que se viene imponiendo desde hace siglos.

“La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, en no respetar la soberanía de los países y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”.

Recalcó que él tiene buena relación con su homologo estadounidense, Joe Biden y lo describió como “un hombre bueno”; sin embargo, “siento que hay muchas presiones de los republicanos, sobre todo de algunos dirigentes del partido republicano y también del partido demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida en Estados Unidos (…) desde mi punto de vista están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos y están y haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digo, como el pueblo de Cuba”.

Hace unos días, el mandatario mexicano dio a conocer que recibió su invitación formal al evento; sin embargo, aclaró que en ese momento no había tomado una decisión sobre su asistencia.

López Obrador ha sido el primer presidente en alzar la voz ante la aparente exclusión de Estados Unidos a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre, por lo que anunció su ausencia si no se convoca a todos.

Luis Arce, presidente de Bolivia, se ha sumado a la postura de su homólogo mexicano, y los países que conforman la Comunidad del Caribe (Caricom), la cual cuenta con 15 miembros, han puesto en duda su participación por el mismo motivo.

Otros más como los dirigentes de Argentina, Alberto Fernández; Chile, Gabriel Boric, y Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a ningún país.

El miércoles, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que no asistirá a la cumbre, pero agradeció la posición para evitar la exclusión de ningún país a dicho encuentro, propuesta por México.

La Cumbre de las Américas es un encuentro periódico que reúne a los jefes de Estado y de gobierno democráticamente electos de las Américas para debatir y tomar decisiones sobre temas de relevancia para la región.

Se han realizado hasta el momento ocho cumbres y dos Cumbres Extraordinarias de las Américas, una de ellas se efectuó en México en 2004, durante el sexenio de Vicente Fox.

