“No nos van a arrebatar el triunfo”, advierte Américo

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- “No nos van a arrebatar el triunfo . No lo van a revertir“, advirtió esta noche, Américo Villarreal Anaya, ante miles de simpatizantes reunidos en la plaza del 15 Hidalgo, frente a Palacio de Gobierno, para festejar el triunfo obtenido el pasado domingo.

Acompañado legisladores y dirigentes partidistas de Morena, PVEM y PT y algunos alcaldes, ellos los de Díaz Ordaz y Matamoros, el candidato de la alianza “Juntos Hacemos Historia” mandó un mensaje al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) y al Instituto Nacional Electoral (INE) : “estén atentos porque los vamos a estar vigilando”.

El morenista ironizó con los argumentos que ha esgrimido la alianza, “Va por Tamaulipas “ , con los cuales buscará impugnar el resultado de la elección.

“Ahora dicen que nosotros compramos votos, que nosotros repartimos despensas, cuando todos sabemos que ellos lo hicieron. Ahí están mas fotos de las camionetas con los logos de gobierno saliendo de las bodegas. Son mentirosos. Por eso el pueblo sabio salió a votar, para decirles que quieren que se vayan” dijo.

Visiblemente emocionado, Villarreal Anaya dijo que Tamaulipas está por entrar a una nueva época , “de un Tamaulipas donde se pueda vivir sin miedo”

Y añadió: “Vamos a transformar a Tamaulipas. No les vamos a fallar”.

Reiteró su compromiso de recuperar las instituciones , y se refirió en particular a las secretarías de seguridad pública , de salud y de educación.

“No puede ser que la gente le tenga miedo a la policía” lamentó, al tiempo de reiterar que Tamaulipas tendrá su guardia estatal, convertida en una corporación confiable, que respete los derechos humanos, y que sobre todo infunda confianza a los ciudadanos.

“No mas injurias o expedientes inventados. Ya no vamos a vivir con miedo. Vamos a sacar a los corruptos” dijo.

Expuso la urgencia de recuperar la secretaría de salud , para que ya no esté al arbitrio de deseos y componendas.

El también senador con licenciada, presumió que de los seis estados donde hubo elecciones el pasado domingo, Tamaulipas fue quien registró la más alta afluencia en las urnas, con el 53 por ciento de los electores votando.

“Estoy agradecido con todos ustedes, por haber salido a votar a pesar del miedo y las triquiñuelas” refirió.

Aseguró que no hay precedente de un porcentaje de esa magnitud, y menos en una elección donde solamente estaba en disputa un cargo de elección popular.

“Eso hizo posible este gran triunfo”, indicó.

El morenista anunció también que hará suyo el lema que su padre usó durante su gobierno.

“Con voluntad y trabajo , era el lema del gobierno de mi padre, y es lo que vamos a hacer en mi administración. Van a tener un gobernador amigo . Estaré para servirles a ustedes y a nadie más”, mencionó.