Más covid en escuelas … ahora fue un docente

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd.Victoria,Tamaulipas.- Después de una denuncia hecha a través de las redes sociales de El Diario, por padres de familia de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio de esta Ciudad, sobre un presunto brote de covid-19, la situación fue aclarada por directivos del plantel quienes aseguraron que solo se trata de un caso.

En una visita al plantel en donde no se pudo localizar la directora, se confirmó que el caso de covit-19 corresponde a un docente, el cual recibió el resultado de la prueba el pasado sábado y a partir del lunes inició clases a distancia con su grupo.

En diálogo con el subdirector del plantel, David Alejandro Portales, comentó no estar autorizado para dar declaraciones, sin embargo precisó que hasta el momento no existen alumnos que hayan sido contagiados o al menos no ha sido notificado por los padres de familia.

El subdirector comentó también que han tenido mucha disposición por parte de los padres de familia, para qué ante el menor síntoma relacionado con la enfermedad no enviar a sus hijos a la escuela.

Detalló que han tenido casos de alumnos que presentan escurrimiento nasal o dolor de cabeza, por lo que de inmediato notifican a los padres quienes acuden a recibir atención médica y en su totalidad se han descartado que se trate de covid-19.

En cuanto al caso del docente, el subdirector comentó que ninguno de sus alumnos ha reportado sintomatología relacionada con la enfermedad, por lo que no existen más casos.

Asimismo mencionó que el docente se encuentra en su casa con síntomas muy leves y desde donde está impartiendo la clase de forma presencial, como una muestra de responsabilidad tanto en lo que se refiere a la seguridad sanitaria como a la enseñanza.

David Alejandro Portales adelantó que tomando en cuenta lo que establece el protocolo sanitario que emitió la SET, el docente deberá pasar al menos siete días aislado posterior a los cuales podrá reintegrarse a las actividades normales lo cual dijo podría ser a partir del próximo lunes.

Finalmente el subdirector pidió a los padres de familia acercarse ante cualquier duda que tengan o rumor que surja, dejando en claro que en todo momento han estado en contacto y comunicación con las autoridades sanitarias, como se los han indicado desde el regreso a clases presenciales.