Netflix emite Teaser de Wednesday Addams

Netflix ahora está transmitiendo el primer vistazo a su nueva serie el miércoles. La serie está dirigida por Tim Burton (Edward Scissorhands, Sweeny Todd, etc.) y se centra en Wednesday Addams de The Addams Family y presenta a Jenna Ortega (Studio 666, Scream, etc.) interpretando el papel principal.

Y no se preocupe, la ex actriz de Wednesday Addams, Christina Ricci, también está en el programa.

«De la imaginación de Tim Burton llega el miércoles: una nueva serie retorcida que llegará pronto a Netflix», dijo el servicio de transmisión en un comunicado. «Miércoles, protagonizada por Jenna Ortega en el papel principal, junto a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci y más, es un misterio infundido y sobrenatural que traza los años de miércoles Addams como estudiante en la Academia Nevermore. Instantánea.

https://youtu.be/G4QHrAcZalc