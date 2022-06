Regresa la calma a escuela con amenaza de arma: SET

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En la escuela Primaria Juan B. Tijerina las cosas están en calma, “desgraciadamente se salió de la manos el comentario”, afirmó la coordinadora de Seguridad Escolar y Protección Civil de la Secretaría de Educación de Tamaulipas Briseida Torres.

“La amenaza fue quizás jugando, nunca hubo arma”, enfatizó.

Entrevistada al exterior del plantel escolar de esta Ciudad Capital donde se reportó este martes que una alumna de sexto año había amenazado a un niño de cuarto grado y a otra compañera más con atacarlos con un arma de fuego, la Coordinadora de Seguridad Escolar y Protección Civil de la Secretaría de la SET detalló que tras el reporte difundido en redes sociales al lugar acudieron diversas autoridades para verificar la situación.

“Nos han acompañado las corporaciones de seguridad, está también la Procuraduría del DIF Municipal, la Fiscalía General de Justicia, Derechos Humanos”.

“Para que esto no trascienda, no hubo tal situación, desgraciadamente los medios, padres de familia, a alguno se le salió de las manos un comentario sin embargo estamos en paz, no hubo tal situación”.

Briseida Torres insistió en señalar que si bien es cierto pudo haber amenazas, “éstas fueron jugando”.

“Amenaza verbal quizás jugando, sin embargo eso fue antier, está todo tranquilo”.

Al sostener un encuentro con reporteros de diferentes medios de comunicación, la funcionaria de la SET insistió en señalar que en su momento se dará a conocer el resultado del trabajo interinstitucional que se llevó a cabo.

“Ya estamos coordinados, ya teniendo información les haremos llegar la situación puntual, les vamos dar todos esos pormenores”.