¡Aguas! Concurso Corona del Día del Padre es una estafa, según expertos

Diego López Bernal

Un supuesto “Concurso del Día del Padre Corona 2022” ha comenzado a “inundar” redes sociales como WhatsApp entre usuarios de Ciudad Victoria; sin embargo, todo indica que se trata de una aplicación fraudulenta.

Pero no sería para alarmarse tanto pues “a diferencia de las peligrosas amenazas informáticas, como los virus espías, el ransomware y los troyanos, la estafa ‘Concurso Corona Día del Padre 2022’ no intentará pasar desapercibida en el sistema y operar de forma sigilosa”, señala el portal especializado HowToRemoveGuide.

Y es que con el deseo de ganar una hielera con todo y 24 envases llenos de la popular cerveza mexicana, muchos victorenses han accedido al sitio Wp20.ru, el cual es un “secuestrador de navegadores”, señalan los autores del artículo “Concurso Corona Día del Padre 2022 Scam”.

“‘Concurso Corona Día del Padre’ es una aplicación de extensión fraudulenta para Firefox, Chrome, Edge y otros navegadores que fuerza redireccionamientos de páginas no deseados y cambios en la configuración del navegador”, abundan.

El concurso “también busca en el historial de búsqueda del usuario y muestra ventanas emergentes y banners agresivos que se personalizan según las búsquedas web más recientes del usuario”.

Sin embargo, al parecer no hay tanto peligro: “Se trata de un tipo común de software no deseado que se utiliza principalmente como medio de promoción online y generación de ingresos a través de la publicidad. Los conocidos modelos de remuneración como Pay-Per-Click y Pay-Per-View son los que impulsan estas aplicaciones, permitiéndoles ganar dinero a sus creadores”.

Asimismo, se advierte que tan pronto como la estafa se enganche a su navegador principal empezará a notar inmediatamente cambios no deseados en la página de inicio, la barra de herramientas, el motor de búsqueda o la página de nueva pestaña del navegador.

Por último, el citado portal concluye: “Aunque concurso Corona Día del Padre y otros representantes de la familia de secuestradores de navegadores como Wp20.ru pueden parecer, en cierto modo, similares a peligrosas amenazas informáticas como los virus troyanos, el spyware o el ransomware, lo cierto es que en la mayoría de los casos no son capaces de dañar el ordenador en el que se instalan”, ya que generar ingresos por publicidad es el propósito para el que se crean y normalmente carecen de cualquier capacidad dañina.

“Somos un joven equipo de ingenieros informáticos, amigos y colegas de la universidad, que lanzó Howtoremove.guide a principios de 2015. Siempre hemos sabido que los virus informáticos constituyen un gran problema para todos, pero especialmente para las personas que no están muy familiarizadas con el aspecto técnico de los ordenadores”, señala el portal en su apartado “Sobre nosotros”.