Confirma My Chemical Romance concierto en México

El vocalista, Gerard Way, confirmó que sí vendrán al país, aunque no especifico la fecha

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Después de que durante el pasado fin de semana un anuncio de Spotify hizo creer a los fans de My Chemical Romance que la banda daría un concierto en México a finales de año, este martes el vocalista, Gerard Way, confirmó que sí vendrán al país, aunque no especifico la fecha.

Way reveló esto durante un concierto en Budapest, Hungría, luego de que un fanático le aventó un peluche del Dr. Simi en el que venían escritas varias ciudades – México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina – con la petición de que el proyecto musical las visitara.

Los fans reaccionan a un anuncio en Spotify “Iremos a México, creo, pero tendremos que hablar de las demás, no lo sabemos”, confesó el cantante detrás del éxito Welcome to the Black Parade.

Destaca que Gerard se sorprendió al recibir este peluche, que confundió con personajes como Coronel Sanders y Mr. Monopoly.

La primera vez que un fan aventó un peluche del Dr. Simi durante un concierto ocurrió en noviembre de 2021, durante la presentación de la cantante noruega Aurora en el festival Corona Capital.

La artista, al recibir el peluche en el escenario, lo recogió, lo abrazó, lo volvió a dejar en el piso y le sonrió a su público, así quedó registrado en el video de la transmisión del concierto.

Destaca que en Twitter el usuario @SadJuxn se atribuyó el lanzamiento del peluche: “Ayer le lancé un peluche de Dr. Simi a Aurora”, escribió el 22 de noviembre.

Ante el impacto de su tuit, @SadJuxn explicó que “el peluche llegó a mí, no sabía qué hacer y lo lancé”, además de que “no imaginé el impacto que eso generaría”.

La banda My Chemical Romance se formó en 2001 en Nueva Jersey y se inclinó por los géneros punk y post-hardcore, aunque pronto su música fue adoptada por los emos, cultura urbana que en México se volvió popular en la primera década de los 2000.

Tras un año de su formación grabaron “I brought you my bullets, you brought me your love”, pero hasta el lanzamiento de su segundo disco, Three cheers for sweet revenge, el grupo alcanzó récords de popularidad alrededor del mundo.

En 2013 la banda anunció su retiro y sus integrantes continuaron sus carreras en solitario, hasta que en 2019 se juntaron de nuevo para un reencuentro que la pandemia interrumpió. Por eso, este 2022 retomaron los shows y lanzaron una nueva canción, The Foundations of Decay.

Con información de: milenio.com