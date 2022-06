“El triunfo es inobjetable”, reiteran diputados de Morena

La bancada de Morena llegó esta mañana a la sede del Congreso del Estado desbordando triunfalismo, y advirtió que “el triunfo es inobjetable y no hay marcha atrás”

Rogelio Rodríguez Mendoza

En conferencia de prensa, la coordinadora de los diputados del partido guinda, Úrsula Patricia Salazar Mojica, denunció que el PAN, PRI y PRD intentan ganar a billetazos y en las mesas lo que no consiguieron en las urnas.

“No se les olvide que la decisión del pueblo no se cambia. Vamos a defender el voto de cada tamaulipeco, lo que con lágrimas, sudor y trabajo el pueblo ha ganado” indicó.

Y añadió: “ahora se quejan (panistas, priistas y perredistas) porque no les alcanzó todo lo que hicieron para robarse la elección, pero el pueblo es sabio y no permitirá una canallada más. El triunfo mayoritario fue contundente. No hay marcha atrás” mencionó.

Dijo que el cinco de junio, Tamaulipas vivió una jornada inolvidable “ porque a pesar de las malas prácticas del Prian, el pueblo mostró su rechazo, el repudio a un gobierno que solamente estaba sostenido con alfileres”.

Esos alfileres eran, detalló, el dinero y el miedo que generaron para intentar comprar voluntades.

“Pero la mayoría de los ciudadanos decidió que el estado ya no fuera gobernado de esa manera” indicó.

Salazar Mojica consideró que, ha llegado el momento de una reconciliación.

Respecto a que la bancada de Morena vaya a intentar recuperar la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, dijo que “todo a su tiempo”.

“Lo que queremos es que haya legalidad. Las cosas van a empezar a tomar rumbo” señaló.

Los diputados morenistas recorrieron los pasillos del Congreso gritando arengas a favor de Morena y del candidato, Américo Villarreal Anaya.

Incluyeron en su recorrido las galerías del recinto legislativo, donde vitorearon el “si se pudo”, “si se pudo”; “cuarta transformación, cuarta transformación”, y “es un honor estar con el doctor”.