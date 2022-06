Usuarios en redes, le piden obsequios a Karely Ruiz

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Hace unos días, Karely Ruiz compartió un video en su cuenta de TikTok en el que anunciaba que regalaría una liposucción a una de sus seguidoras, pues se encontraba celebrando los 3 millones de seguidores en Instagram.

“Como ya llegué a los 3 millones de seguidores en Instagram y ya me verificaron, voy a regalar una lipo para todas mis nenas preciosas, hermosas, para que queden bien mamacitas. Aquí se los voy a dejar, comenten si ya lo hicieron”, mencionó en ese entonces.

Algunos internautas se mostraron molestos por las peticiones que estaba recibiendo la famosa.

A partir del momento en el que Karely regaló la quimioterapia al joven lagunero, algunos usuarios comenzaron a pedirle cosas.

“De verdad no sé por qué la gente es así, nada más ven que ayuda a una persona y todo mundo le pide ayuda, se pasan neta, no sean aprovechadas”, “Gente es una colaboración con su cirujano, no se los puede cambiar por nada más y tampoco significa que ayudará a todo el mundo, tampoco sean así”, “Lo curioso es que la gente se asombra de lo que hace para generar dinero, pero cuando ya les puede ayudar se les olvida”, son algunos mensajes que pueden encontrarse en el post de Karely Ruiz.