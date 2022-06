Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El programa de La Academia: 20 años aún no arranca oficialmente y ya está envuelto en controversia. Y es que la emisión de TV Azteca ha sido acusada de presuntamente discriminar a una persona ciega.

La persona afectada comentó que pasó todos los filtros y que al ver su discapacidad, los ‘peros’ salieron a flote. Fue mediante la cuenta de TikTok del usuario “Jesusmonroyoficial” en donde se dio a conocer que el presunto caso de discriminación.

De acuerdo con el testimonio de Jesús Monroy, él había pasado todos los filtros para llegar a la audición nacional de La Academia: 20 años. Tenía como deseo lograr estar en el reality que ha dado a conocer grandes voces, tales como Carlos Rivera, Yuridia y Yahir.

Sin embargo, según dijo, no pasó por el simple hecho de ser ciego: “Pasé todos los filtros para llegar al casting nacional de La Academia 2022 y no pasé, y no porque cantara horrible o tuviera una voz horrible sino porque soy ciego”, indicó Jesús Monroy.

El joven externó que uno de los profesores de canto le dijo que no sabían sobre su participación, pues en la casa en la que permanecerían los académicos era muy grande y que no sabía si se podía adaptar.

“Me dijo: ‘Pues, es que no sabemos -si puedas ingresar- porque la casa es un lugar muy grande y no sabemos si te puedes adaptar’”, narró el afectado.