Manda ‘Checo’ Pérez mensaje a fan hospitalizado

Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano, sorprendió con un mensaje de aliento a un fan que actualmente se encuentra hospitalizado.

Se trata del señor Pío Galindo quien libra una batalla contra el cáncer de colon.

Su hija Pía pidió hace unos días a ‘Checo’ Pérez que le enviara ánimos a su padre ya que este es gran admirador suyo y fanático de la Fórmula 1.

“Tuvo una perforación en su intestino y está bastante delicado de salud y su ánimo decayó muchísimo. ‘Checo’, si pudieras mandarle un video saludándolo y mandándole ánimos sería lo mejor del mundo para él”, expresó la joven en Twitter.

La chica solicitó ayuda a toda la comunidad de Twitter para que su petición fuera leída por el piloto de Red Bull.

Algunos días después el recién ganador del Gran Premio de Mónaco contactó a la joven y envió un video de apoyo a su papá.

“Te quiero mandar un mensaje para animarte mucho… Mandarte muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría”, dijo ‘Checo’ Pérez en relación a su próxima carrera en el GP de Baku.

Después de ver el video el señor Pío Galindo no pudo contener las lágrimas por “la sorpresa de mi vida”, pues afirmó al piloto que “siempre has sido inspiración para miles de mexicanos”.

Aplaudió la bondad del corazón de ‘Checo’ y resaltó que su talento lo hará pelear por el campeonato de la actual temporada de Fórmula 1.

“Te agradezco infinito. No sabes cuánto me ha motivado esto, y como bien dices tú, never give up”, expresó.

Con información de: lopezdoriga.com

GRACIAS a todo Twitter por ayudarme y en especial gracias a @SChecoPerez. No tienes idea de cuanto te agradecemos, en un rato les subo la reacción de mi papá. pic.twitter.com/ibl4wILNqw — la espía (@piapuntocom) June 8, 2022

Hola @SChecoPerez, mi papá es fan de la F1 desde que era joven y suuuper fan tuyo desde que empezaste a correr en la F1. Hace un par de años le diagnosticaron cáncer de colon. Desde entonces no nos perdemos ni una carrera, esto nos ha unido un montón a él y a mi (1/3) — la espía (@piapuntocom) June 3, 2022