“Nadie promueve un amparo por gusto”, advierten abogados sobre resolución de SCJN

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Colegio de Abogados de Ciudad Victoria se pronunció en contra de una reciente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que busca ponerle freno al llamado amparo buscador, que es aquel que promueve una persona cuando sospecha que es investigado por una autoridad.

El vicepresidente de la organización que aglutina a los profesionales del Derecho, Emilio Barrientos Martínez, consideró que, “limitar ese derecho a ampararse, es limitar el derecho de que el justiciable sepa quién y por qué lo está investigando”.

Y añadió: “nadie promueve un amparo por gusto. Lo hace porque hay algún acto que lo influye a solicitarlo”.

Detalló que el llamado amparo buscador es aquel que se promueve ante un Juez de Distrito, porque la persona sabe que es buscado por alguna autoridad pero desconoce quién lo reclama y por qué motivos.

“Ahí en ese tema si se justifica el derecho que tiene la persona a solicitar un amparo para proteger el bien jurídico tutelado que es la libertad” indicó.

“Por eso no coincido con la Corte en declarar como causa de improcedencia de la demanda de amparo la expresión de una simple sospecha” refirió.

Advirtió que de consumarse esta limitación se van a generar múltiples abusos

de los agentes del Ministerio Público.

“Van a generar más abusos de los Agentes del Ministerio Público porque bada más te van a citar para luego judicializarte. Van a investigar lo que a sus intereses conviene, y como último acto de investigación te van a citar como imputado. Y si no acudes, o te notifican en un domicilio erróneo, es inminente la orden de aprehensión que te vayan a dictar” indicó.

El también ex Juez de primera instancia, refirió que, además la jurisprudencia de la SCJN rompe con el principio de equidad e igualdad entre las partes.

“Tal vez lo que quieren es descongestionar la carga de trabajo de los Juzgados de Distrito” consideró.

En su resolución, los ministros determinaron que la mera sospecha de estar bajo investigación no da derecho a promover amparos para que se permita el acceso a una investigación.