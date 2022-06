López Obrador, negó su Gobierno haya pedido que no se invitara a la Cumbre de las Américas a Juan Guaidó, líder opositor venezolano

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, negó su Gobierno haya pedido que no se invitara a la Cumbre de las Américas a Juan Guaidó, líder opositor venezolano y quien es reconocido por varios países como presidente interino de Venezuela.

López Obrador dejó en claro que único planteamiento ante el Gobierno de Biden fue no excluir a países del hemisferio de dicha cita, y dejó en claro que él no se mete en politiquerías, en referencia a Guaidó.

“No, nosotros no nos metemos, lo que dijimos fue que inviten a todos los países, ese fue mi planteamiento, yo no me meto en politiquería”, explicó.

Se dio a conocer que el Gobierno de México solicitó a Estados Unidos no invitar a Juan Guaidó a la Cumbre de las Américas, ante la exclusión del presidente de Venezuela junto con los de Cuba y Nicaragua.

El presidente de E. U., Joe Biden, llamó este miércoles al líder opositor venezolano Juan Guaidó para reafirmar que lo sigue reconociendo como presidente interino de Venezuela, en medio de la polémica por las ausencias en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles.

El mandatario estadounidense llamó a Guaidó a pocas horas de la inauguración oficial del evento, en el que Estados Unidos no ha invitado al Gobierno de Nicolás Maduro ni tampoco a Guaidó.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que la llamada sirvió para “subrayar” que Estados Unidos considera a Guaidó como el presidente interino del país desde 2019 y que la Asamblea Nacional de 2015 fue el último organismo elegido democráticamente.

Biden expresó “su apoyo a las negociaciones” entre el Gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria “como el mejor camino para una restauración pacífica” de las elecciones libres y las libertades fundamentales en el país.

Reiteró que Estados Unidos está dispuesto a “matizar su política de sanciones” hacia Venezuela conforme se produzcan avances en el proceso de diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

