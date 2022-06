Papá de Debanhí Escobar asegura que tienen sospechosos por asesinato de su hija

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El papá de Debanhi Escobar, en entrevista, aseguró que, en una investigación alterna, así como en la del Gobierno Federal, si cuentan con sospechosos por la muerte de su hija, a diferencia de la Fiscalía de Nuevo León que no tienen sospechosos ni detenidos.

La fecha para la exhumación del cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se determinará está misma semana, confirmó este jueves, Mario Escobar, padre de la joven.

“La exhumación se tiene para esta semana la fecha…Si queremos la exhumación es para saber la verdad, que lamentablemente tengo que llegar a esto”, dijo.

“Porque hay culpables y la gente de la fiscalía lo sabe, hay culpables y no lo quieren decir, quisieron apagar la carpeta en dos semanas, pero no señores conmigo no van a apagar nada, que me maten primero antes de apagar la carpeta”, reiteró.

Cuestionó también el desaire de la Fiscalía Estatal a la mesa interdisciplinaria para abordar avances en el caso, a la que solo asistió la Fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez.

Mario Escobar, acusó a la Fiscalía de Nuevo León por supuestas inconsistencias en cateo al cuarto a su hija, además de entrevistas a familiares de Debanhi, que consideró innecesarias.

“¿A qué van a la recámara de debanhi? si la mataron allá entre el Motel y Alcosa, que todavía me faltan esos 14 minutos que me justifiquen, entre la gente que estuvo implicada en la fiesta, ¿a qué van a la casa? ¿qué van a encontrar? ahí no van a encontrar ninguna evidencia”, dijo el papá de la joven.

Las declaraciones del padre de Debanhi se dan tras un periodo de quince días de secreción que le solicitaron las autoridades para avanzar en las investigaciones.

Con información de: telediario.mx