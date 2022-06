Samuel García, harto de “mentadas de madre” por desabasto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se deslindó de la crisis de agua que arremete contra su estado y por la que lo atacan en redes sociales.

“Si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz.

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me toca el abasto del agua, pues no señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE”, dijo el gobernador.

Insistió que el culpable del desabasto de agua es el exgobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, por no implementar las medidas necesarias.

Pidió a la ciudadanía dejar a un lado las “mentadas de madre” y las agresiones, pues aseguró que la gente ha apedreado unidades de Agua y Drenaje.

En algunas zonas, los cortes de agua se han prolongado por días y hasta por semanas, lo que ha generado varias protestas.

En medio de la peor crisis hídrica que ha vivido Nuevo León en los últimos años, el gobernador Samuel García se deslindó del problema ante los constantes ataques que sufre en redes sociales #AbreLosOjos @FranciscoZea por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/u8cqigBpqJ — imagenzea (@imagenZea) June 9, 2022

Con información de: www.elfinanciero.com.mx