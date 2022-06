Televisa lo obligó a ocultar su sexualidad

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (Agencias)

El actor Christian Chávez saltó a la fama gracias a su participación en la telenovela juvenil “Rebelde”, de donde surgió el grupo RBD, sin embargo, se vio en la obligación de ocultar su orientación sexual debido a que no contaba con la aprobación de Televisa.

En 2005 se dieron a conocer una serie de fotografías del actor y su entonces pareja, BJ Murphy, casándose en Canadá, de acuerdo con el también cantante, ejecutivos de la televisora le dijeron que tenía que decir que las imágenes no eran reales y que todo se trataba de un fotomontaje.

“La empresa, obviamente, quería desmentir, la empresa quería decir que era un fotomontaje, quería decir que simplemente era una mentira que estábamos haciendo algún cortometraje o alguna cosa así. La verdad es que eran unas fotos muy inocentes, yo le estaba poniendo el anillo de matrimonio”, contó Chávez.

Esta revelación fue expuesta en el podcast “El ABC DE: LGBT+” en donde, además, contó que cuando era adolescente pedía todas las noches cambiar, ser una persona heterosexual, pues consideraba que por ser homosexual estaba mal y lo hacía sentir avergonzado, debido a que era un tema del que no se hablaba.

“Yo le dije a mi productor (Pedro Damián) que a mí me hubiera encantado que cuando yo tenía 15 años y le pedía a Dios todas las noches que me cambiara, y nunca pasó… entonces me pidió que tenía que escribir un comunicado”, explicó el cantante sobre lo que tuvo que hacer después de la filtración de las fotos.

“Yo no sabía qué era un comunicado, por supuesto, porque solo tenía 23 años, entonces me senté en la computadora de su casa y comencé a escribir. Me acuerdo que fueron casi tres horas, las horas más complicadas porque escribía y borraba, escribía y borraba y no sabía qué poner”, añadió.

Chávez indicó que “no quería poner la palabra gay, no quería poner la palabra homosexual, no quería ofender a nadie, pero al mismo tiempo quería quedar bien con todos”. Por otra parte, en una entrevista pasada, Christian expresó que se le cerraron muchas puertas luego de reconocer públicamente su orientación sexual.