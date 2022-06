Advierten por posible regreso de restricciones

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Las vacunas podrían contener las complicaciones graves ocasionadas por el coronavirus, sin embargo estadísticamente debido al aumento en los casos, podrían regresar las restricciones y con ello el cierre de negocios no esenciales, como ocurrió al inicio de esta pandemia y que afectaría a la reactivación económica.

Francisco Castañeda Cruz, director del Hospital Civil de Ciudad Madero “Dr. Heriberto Espinosa Rosales”, expresó que en esta localidad ha sido menos el número de contagios a este virus.

“Acude la gente al presentar algunos síntomas y se le hacen los estudios, en caso de dar positivos son canalizados a los hospitales correspondientes, afortunadamente han sido pocos los casos que se han presentado en Ciudad Madero”, indicó.

Detalló que la mayoría de las personas que han acudido al presentar alguna sintomatología a este padecimiento, han sido jóvenes adultos, quienes ya cuentan con su esquema de vacunación.

“En el hospital las personas sospechosas han sido adultos entre 25 a 28 años en adelante. Es raro que alguno llegue y no tenga la vacuna contra el coronavirus”, aseveró.

Mencionó que en caso de registrarse una quinta ola de contagios, no sería tan grave como en los pasados en el que se tenían complicaciones en los pacientes, ya que en la actualidad un gran porcentaje de la población cuenta con su esquema de vacunación contra el SARS-COV-2, sin embargo, afectaría la reactivación económica con el endurecimiento de las medidas preventivas.

“Independiente de la intensidad de la enfermedad, lo que cuenta son las estadísticas por la cuestión administrativa, el cierre de negocios, el endurecimiento de algunas reglas de operatividad, ese factor es importante”, externó.

Castañeda Cruz, exhortó a la ciudadanía a mantener y redoblar las medidas de prevención para evitar que el número de personas contaminadas continúe en aumento.