Denuncia caso de abuso sexual en colegio de Ciudad Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Oscar Pineda

Un nuevo caso de abuso infantil presuntamente perpetrado en un colegio particular en Ciudad Victoria fue denunciado por una madre de familia, quien exigió a las autoridades ministeriales atender de manera urgente la investigación para que la agresión no quede impune.

En entrevista para El Diario Mx, la madre de la víctima, aseguró que los hechos habrían ocurrido el pasado jueves 2 de junio, en el International College, ubicado en el 20 Bravo y Allende de la zona centro de esta ciudad, en donde su hija de cuatro años de edad cursaba el primer grado de preescolar.

La denuncia quedó asentada en el expediente 803/2022, de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres.

La desesperada mamá narró que el jueves 2 de junio, después de recoger a su hija del citado colegio se percató de que había manchas de sangre en la ropa interior de la menor quien se mostró aterrorizada cuando la madre intentó revisarla.

Ante la situación, la misma noche del jueves, la mamá de la niña, quien tiene conocimientos sobre criminología por su profesión, embaló la ropa interior manchada de sangre, para aportarla como prueba a las autoridades y acudió con su hija al Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

Fue en el hospital, en donde después de revisar a la niña, una doctora determinó que había elementos para presumir que se trató de un abuso sexual, por lo que se activó el protocolo de la Norma 046, para la protección de víctimas de violencia sexual.

Como parte de la investigación la niña fue canalizada con profesionales en materia de psicología en la FENAM, ante quienes describió al presunto agresor, un sujeto robusto y calvo, que coincide con las características del presunto dueño o director del International College .

“Se le hacen las pruebas psicológicas, yo estoy presente junto a la policía investigadora y la niña dibuja a un sujeto gordo y pelón que se mete a la escuela y hace cosas malas. Le dijo que ella era fea y que las otras niñas eran bonitas”, narró.

El viacrucis

Desde el día de los hechos hasta hoy han transcurrido más de 9 días, en los que, a decir de la denunciante, las autoridades ministeriales no han actuado con prontitud, corriendo el riesgo de perder evidencias y de que el presunto responsable se de a la fuga.

A pesar de que el caso fue denunciado desde el mismo jueves, la Policía Investigadora recogió la prenda manchada de sangre de la niña, misma que había sido ofrecida por la mamá como evidencia, hasta el sábado.

El lunes 6 de junio, la Policía Investigadora acudió al plantel para recoger los videos de las cámaras de seguridad y la agente asignada se comunica con la mamá de la niña y le informa que la persona que está atendiendo a la policía es un hombre quien se identifica como el director, y el cual coincide con las características físicas descritas por la niña.

Sin recibir noticias sobre el avance de la investigación en las 24 horas posteriores y ante la frustración de no recibir información ni ella ni su esposo, quién también está abocado a buscar justicia para su hija, optaron por presentar una denuncia ante Derechos Humanos.

En ese sentido, la denunciante pidió a las autoridades atender urgentemente este caso debido a que argumentando carga de trabajo, las investigaciones no han avanzado.

Hoy, en una audiencia a la que fue citada la mamá de la menor, las autoridades le pidieron que les apoyara en la investigación ante la excesiva carga de trabajo que tiene la dependencia.

Cabe señalar que la familia tenía; además de la víctima, otra hija de tres años en el mismo colegio.

Al conocer sobre los hechos, otros padres de familia le han informado a la mamá de la niña que no es la primera vez que la escuela se ve envuelta en situaciones de abuso contra menores.

Finalmente la denunciante responsabilizó al presunto agresor y a su familia por cualquier represalia que pudiera sufrir ella o su familia, toda vez que existe información de que dicha persona tiene influencias en el gobierno.