“Odio tener monedas, huelen muy feo”: Danna Paola

Danna Paola protagonizó una dinámica de la revista Vogue México en la cual dio a conocer lo que carga en su bolso; sin embargo, la también actriz causó un poco de polémica al asegurar que no carga monedas debido a que huelen feo.

La cantante le detalló a Vogue los artículos que lleva en su bolsa y para qué los emplea.

Gafas, celular, una pequeña cámara de video y una especial libreta de poemas son algunos de los objetos que no pueden faltar en el bolso de Danna, así como su bolsa de maquillaje y diferentes artículos para el cuidado o embellecimiento de la piel.

En el video, la cantante se mostró relajada y mencionó detalles sobre aquello que le gusta o no tener, y fue precisamente con uno de estos comentarios que la actriz levantó polémica.

Cuando mostró su billetera o cartera, Danna aseguró que en realidad se trataba de un tarjetero: “No soy muy fan del efectivo. Odio las monedas. Odio tener monedas, como que siento que… aparte que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores… no sé, no me gusta traer monedas”, explicó la cantante en un comentario muy natural que ha provocado algunas críticas.

“Vieja payasa, ya avísenle que deje su personaje”, “ash, la antipática, chocante, pedante, etcétera”, “no sé porque se asombran”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sobre Danna y su opinión sobre las monedas.

Es preciso señalar que varios usuarios más (tal vez la mayoría) coincidieron con lo dicho por la actriz, asegurando que las monedas dejan un olor a fierro desagradable, además de que pueden llegar a ser pesadas y estorbosas, aunque necesitan usarlas y no pueden desestimarlas.

