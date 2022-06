Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Pérez Ávila

Al notar, mediante la sonda, que la profundidad del océano es un presagio de peligro, ahondándose la posibilidad de encallar, el recio responsable del barco ordena al contramaestre que determine la situación observando las señales estelares. Ceñudo, regresa a rendir su informe, haciéndolo con suma seriedad, “Capitán, no hay estrellas en el cielo”. Momentos después, la nave topa con el farallón, la elevada muralla de rocas de la isla de la Calavera, la legendaria e inédita ínsula de Kong, el simio gigante.

Viene a cuento, por los nombres de las y los aspirantes victoriosos, y frustrados, de la pasada elección dominical. Si se fijó bien, ninguno de ellos es figura cimera. En cuanto a ellas, más allá de la imagen que la fantasía borde sobre su apariencia, por su exagerada, por la dedicación en exceso dada a su arreglo personal, más parecen contendientes a un título de “Miss”, que candidatas al cargo más importante en un estado. Ninguna es auténtica, genuina, natural. Todas, con enormes y rizadas pestañas postizas, dan una idea exacta de lo ficticio, la frivolidad, el alarde del sofisma y el abuso de lo

mundano. Si tanto alambicamiento cursi fuera paralelo a una inteligencia clara, dedicada a devolverle a la gente la credulidad, así como a reintegrarle la certidumbre, derrumbada por el empuje de una violencia descontrolada y cada vez más desafiante, sería de los primeros en aplaudir.

No sé usted. Le hago saber mi pensamiento al respecto. No veo, en la competencia, una sola figura estelar. Quienes dejaron sus cargos en la Ciudad de México, Adán Augusto y Claudia, para venir a decirnos “que no tuviéramos miedo”, él y ella, que los tamaulipecos “ya habíamos perdido el miedo”, vinieron para apoyar al candidato de Morena y sus partiditos convenencieros, pero en forma alguna eran candidatos.

Se necesita estar dotado de un espíritu optimista a prueba de balas metafóricas, para sostener lo contrario de lo que, a todas luces, exhibe, muestra y expone, la realidad. Se disputaron seis gubernaturas. Morena y sus secuaces políticos, el verde familiar, el del trabajo, se llevaron cuatro con una contundencia tal, que dejaron tendidos en la lona a sus contrarios.

Oaxaca es, quizá, la entidad federativa más pobre. En el zapoteco estado, donde vio la luz primera el más admirado de los mexicanos históricos, Benito Pablo Juárez García, avasalló el morenista Salomón Jara Cruz, cuyas palabras eufóricas son una clarinada de lo que se avecina:

“Enterramos uno de los últimos bastiones del viejo régimen autoritario e iniciamos la construcción de un nuevo futuro. Se acabó el pasado de fraude y corrupción. Oaxaca es tierra obradorista”.

¿Está claro? Oaxaca es, ahora, tierra de López Obrador.

Toda elección debería generar una autocrítica, tanto en el seno partidario del vencedor, como en el ámbito del derrotado, con miras positivas. Ni el triunfo ni la derrota son garantía absoluta. Si quien ganó rompe lanzas con el derrotado, estará dinamitando puentes de intercomunicación. Si el perdido no acepta el desenlace electoral, se hundirá más aún.

Derrota y victoria pueden hacer que surja, de lo más profundo del alma, la grandeza humana. Si se insiste en sembrar vientos de discordia, únicamente se cosecharán tormentas, por todos lados.

HUMO DELETÉREO EN NUEVO LAREDO

Un funcionario escamoso y reptante, Yaguré Mondragón (Educación y Cultura), ha intoxicado el despacho de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, aduciendo que el término “sísmico” es un insulto a su señor padre, Carlos Enrique Cantú Rosas. Sobre eso, podrían orientar a la edil, el coloso Bruno Álvarez, y el metódico Gilberto Ortiz Medina.

A Carlos Enrique, el señor, lo ponía eufórico ser sísmico