Es ya Américo Gobernador electo

Por Alfredo Guevara

El doctor Américo Villarreal Anaya recibió la constancia de mayoría, que lo acredita como gobernador electo del Estado de Tamaulipas, para el periodo 2022-2028.

Lo anterior, luego de que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) realizará la sesión de cómputo estatal de la elección de gobernador, en la que se distribuyó de los votos por distrito para cada uno de los partidos políticos.

A nombre de los consejeros, el presidente del Instituto Juan José Ramos Charre hizo entrega de la constancia al doctor Américo Villarreal Anaya, ante la representación de los diferentes partidos que forman parte del Consejo General del Ietam

El organismo electoral aprobó la elegibilidad de la candidatura electa y emitió la declaración de validez de la elección de gobernador, realizada el pasado domingo cinco de junio en Tamaulipas

De acuerdo a la distribución de los votos d del computo estatal, la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), y Verde Ecologista de México (PVEM), que postulo como candidato común al doctor Américo Villarreal Anaya, obtuvo 731 mil 383 sufragios

La coalición “ Va por Tamaulipas’, integrada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y Partido de la Revolución Democratica (PRD), quien postulo a César Verástegui Ostos el “truko”, sumo 642 mil 800 votos.

Por último el candadito de Movimiento Ciudadano (MC), Arturo Diez Gutiérrez Navarro obtuvo 46 mil 192 votos.

Tras recibir su constancia, Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a la unidad, a la conciliación y participación de toda la sociedad, para hacer frente a la tarea que está por venir, l cuál la considero como grande y compleja, “por un cambio profundo y verdadero, para recuperar la confianza de la sociedad a sus instituciones.

Acompañado de su esposa y sus hijos, el gobernador electo dijo que desde el uno de octubre, gobernará en estricto apego a lo que establece la Constitución Política y la leyes en el Estado , apegado a los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Mostró disposición para la transición en Tamaulipas, para dar paso a un proceso de entrega – recepción en un marco de colaboración, respeto y responsabilidad que permita conocer en qué se aplicaron los recursos de la población en cada una de las dependencias.

Agradecido a quienes forman parte del Instituto Electoral de Tamaulipas por su trabajo objetivo, imparcial y transparente te , como también a la gente que participo en cada una de las casill casillas como de los que cuidaron el computo en cada uno de.los 22 consejos distritales.

Por último estableció que la voluntad manifiesta en las urnas, tras está jornada electoral, no es otra cosa que la contundente voluntad de los Tamaulipecos por un cambio, “ que nos obliga a cumplir y entregar resultados en un futuro distinto”.