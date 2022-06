Exigen justicia por menor, víctima de abuso en colegio particular

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para exigir justicia para una niña de cuatro años de edad que presuntamente fue víctima de un ataque sexual en una escuela particular, esta tarde se llevó a cabo una marcha por la calle Hidalgo de esta Ciudad Capital.

De acuerdo con la versión de la mamá, Diana Marisol C R, la menor habría sido abusada sexualmente al interior del International College que se encuentra en el 20 Allende y Bravo.

“Fue el jueves dos de este mes, yo me percaté cuando le iba a dar una ducha a mi hija”.

“Y ahorita me salen con que mi hija fantasea”, agregó.

Diana Marisol señaló que cuando iba a bañar a su hija se dio cuenta que la ropa interior de la niña tenía sangre, por lo que optó por acudir al Hospital Infantil.

La madre de familia dijo que en el Hospital llegaron las autoridades.

“Empezaron la investigación, tengo el parte del Hospital Infantil, presunción de abuso sexual”.

En la Fiscalía, señaló, “casi casi indican que mi hija miente, que mi niña está fantaseando”.

Tras señalar que en cuestión de la escuela “es una turbulencia”, Diana Marisol CR detalló que hace un año que sus dos hijas ingresaron al plantel escolar al frente estaba una directora, y ahora se da cuenta que el titular de la escuela es un masculino de la tercera edad, cuando antes le habían dicho que no había hombres en la escuela.

“Ya está interpuesta la denuncia, y ahora vengo sorprendida porque indican casi casi que mi niña está mintiendo, que son fantasías”.

“Desconozco cómo se esté llevando la investigación, lo que surja no me han dicho nada”, agregó.

Para exigir se agilicen las investigaciones y se haga justicia, la mamá de la menor presuntamente agredida sexualmente encabezó una marcha desde la Plaza Hidalgo hasta la Plaza Juárez.

Recorriendo la calle Hidalgo desde la calle Ocho hasta el 15, en la marcha participaron integrantes del Colectivo Feminista Aquelarre y miembros de la Comunidad Lésbico Gay.

Con el acompañamiento de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la marcha culminó con diversos pronunciamientos en la escalinata de Palacio de Gobierno.

La madre de familia dio a conocer que ya dio de baja a sus dos niñas de dicho plantel escolar desde el pasado lunes y a la fecha personal de la institución o directivos de la misma escuela no se han acercado con ella para ofrecerle algún tipo de apoyo o darle alguna explicación.

Por último la madre de familia manifestó su temor sobre alguna represalia al hacer publica la agresión sexual hacia su hija; “sí hay temor, yo también tengo temor, lo que surja pienso que va a venir de por ahí, aparte me preocupa la integridad de mi niña porque cuando ve algún sector escolar se altera”.

“Yo quiero que me expliquen por qué la niña indica que un viejo malo entró en la escuela, me indica que ahí sucedieron las cosas, soy mamá y yo le voy a creer a la versión de mi niña, no voy a hacer a un lado su versión”, recalcó para concluir.