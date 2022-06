Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El banco HSBC suspenderá servicio en cajeros y tarjetas durante la madrugada del domingo 12 de junio, pues dará mantenimiento a sus servidores, informó a todos sus clientes.

Por medio de un comunicado, el banco anunció que el servicio no estará disponible de las 01:30 a 04;30 horas del domingo, por lo que hizo un llamado a sus clientes a tomar sus precauciones.

“Nuestro principal objetivo es garantizar que nuestros productos y servicios estén disponibles en el momento que lo requieras, por esto, el domingo 12 de junio de 1:30 a.m. a 4:30 a.m. daremos mantenimiento a nuestros servidores. Durante este corto periodo, no podrás hacer uso de Cajeros Automáticos HSBC o compras en comercios o en línea con tu Tarjeta de Débito HSBC. Te recomendamos planear tus retiros y realizarlos antes de estos horarios. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio”, informó el banco.

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 914 sucursales, 5 mil 569 cajeros automáticos y 14 mil 522 empleados.

HSBC Holdings PLC, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a clientes de todo el mundo en 64 países y territorios de Europa, Asia, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y África del Norte.

@HSBC_MX Hola! Es real que mañana domingo estará fuera de servicio todos sus servicios, tarjetas, cajeros, compras en línea? — ◮ (@FranchiscoDQ) June 10, 2022

Con información de: telediario.mx