Natanael Cano no quiere que le pidan fotos en la calle

Natanael Cano compartió una serie de mensajes en sus redes sociales que causaron consternación e inconformidad entre sus seguidores.

El cantante publicó mensajes en los que pedía a sus fans que, si lo ven por la calle no le pidan fotografías porque no se las va a dar, pues señaló que este tipo de actos le quitan tiempo del que dispone para sí mismo.

Dichos mensajes sorprendieron a sus admiradores y generaron gran polémica, por lo que usuarios comenzaron a criticarlo con dureza, señalando que ya se le subió la fama al popular cantante de corridos tumbados.

A través de sus historias de Instagram, Natanael Cano volvió a dar de qué hablar tras los contundentes mensajes que generaron molestia entre sus seguidores.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto que no las doy. No por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. No funciona así bebés”, escribió en una de sus historias el cantante.

Posteriormente agregó que en un concierto pueden correr y abrazarlo, porque ahí sí es su trabajo. “No están tristes, no se corten. Yo seré el mejor de aquí a los 50 años. Acostúmbrense a verme brillar”, concluyó el cantante en sus historias.

