Se les voltea el chirrión

Fernando Acuña Piñeiro

El PAN en Tamaulipas está sufriendo las consecuencias de sus malas acciones, especialmente las de carácter político electoral y del uso faccioso de la ley contra sus adversarios políticos.

Toda esa sumatoria de perversidades les ha provocado un karma autodestructivo que ni ellos mismos se aguantan.

Obviamente, la primer consecuencia de orden estatal, es la estrepitosa derrota electoral por la gubernatura. Pero también en casos específicos como el del municipio de Nuevo Laredo. sucede que un padre de familia acaba de denunciar al diputado Félix Fernando García Aguilar y al ex alcalde Enrique Rivas Cuellar por incurrir en tráfico de influencias, impidiendo mediante maniobras legaloides que un ciudadano neolaredense pueda convivir con su pequeño hijo.

Héctor Briones López acaba de solicitar ante las instancias de lo familiar del cabildo que preside Carmen Lilia Canturosas, se le haga justicia ante los desplantes de influyentismo en los que están incurriendo el ex alcalde Enrique Rivas Cuellar y quien fuese su secretaria de Desarrollo Social, Maribel Medina García, así como también contando con la complicidad del diputado panista Fernando Félix Aguilar.

El padre de familia explicó que estos tres personajes, han recurrido a maniobras legaloides para privarlo del derecho de ver a su pequeño hijo, mismo que mantiene su ex esposa Iliana Maribel Medina ex regidora y ex secretaria de Desarrollo Social en la administración municipal de Rivas Cuellar.

“Yo estoy acusando al ex alcalde Enrique Rivas y a El Moyo de intervenir a través de la Secretaría de Gobierno y a través del Congreso de este tráfico de influencias, para que un niño no pueda convivir con su padre. Los acuso de ser cómplices de una pederastia emocional, pues están abusando emocionalmente de un niño, por el sufrimiento que le provocan al no permitir que conviva con su padre”, denunció el hombre afectado por estos hechos.

Todavía mucho peor, dijo el señor Briones, tanto el Moyo Aguilar como el ex alcalde Rivas Cuellar buscaron utilizar en su momento, el mencionado caso de su pequeño hijo, para utilizarlo como moneda de cambio político-electoral, ante el candidato panista, el Truco Verastegui.

“Si tú nos apoyas nosotros te apoyamos”, fue el planteamiento que le hicieron al candidato azul, refiere el ofendido. De igual manera documenta

las maniobras que han llevado a cabo por tal de separarlo de su hijo. “Hasta fueron capaces de remover a una jueza que ya me iba a asignar la custodia de mi hijo, pero la cambiaron de adscripción a escasos días de que dictara una sentencia favorable a mi persona”.

Finalmente el señor Héctor Briones López anunció que la próxima semana, con la documentación correspondiente, viajará a Ciudad Victoria y acudirá al Congreso del Estado, para presentar una denuncia formal de juicio político en contra de Félix Fernando García Aguilar y del ex alcalde Enrique Rivas Cuellar.

Todo lo anterior por el sufrimiento que ambos panistas de Nuevo Laredo le han causado a su hijo, un niño de apenas diez años.

FALLIDO Y ARBITRARIO CATEO AL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO

Nos comentan que, después de más de siete horas de intenso y abusivo cateo a la tesorería municipal de Nuevo Laredo, y luego de haber irrumpido mediante un aparatoso e legal operativo, tanto la Fiscalía estatal como la Auditoría Superior, ambas dependencias estatales, se tuvieron que marchar, después de no detectar irregularidades.

Se sabe que desde las 5:50 de la mañana, la maquinaria punitiva estatal ingresó al edificio conocido como El Palomar, acompañados de agentes fuertemente armados.

Con todo y este desplante de atropellos, aun así los trabajadores municipales les entregaron todos los documentos que les fueron requeridos. Este que fue calificado como un atropello más a la soberanía municipal, en esta ocasión se llevó a cabo sin mayores contratiempos, pues como reza el dicho: el que nada debe, nada teme, y fue así como se les entregó toda la papelería requerida.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal dijo que a pesar del carácter ilegal del operativo, el gobierno municipal que ella preside, cumplió con todo lo que le pidieron, y gracias a ello, pudo salir avante, dándole de paso a los panistas una cachetada con guante blanco, en lo que a transparencia y honestidad se refiere.