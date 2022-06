Alerta Policía Cibernética por extorsiones telefónicas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Policía Cibernética del Estado activó una alerta por riesgo de extorsiones telefónicas en Tamaulipas, difundió un número usado por delincuentes con estos fines y describió el modus operandi detectado recientemente.

“¡Advertencia! No contestes, ignora y bloquea. Si recibes llamada de un número desconocido mantente en alerta y no proporciones datos personales o de algún familiar. Pudieras estar en riesgo de una extorsión”, señala en su mensaje de alerta este fin de semana la corporación estatal.

Asimismo, en otro mensaje, sobre la imagen de la alerta, se advierte explícitamente sobre contestar un número telefónico en particular, por lo que piden a la población no responder a llamadas.

“ALERTA CIUDADANA. No respondan a este número: 835-109-0445. No más extorsiones”, se lee en el mensaje de la Policía Cibernética para posteriormente describir la extorsión: “Llaman a NEGOCIO diciendo que tienen secuestrado al Dueño. Reporta al: 834-254-8308. Al 911/089”.

La alerta publicada en el Facebook de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tenía mensajes en los que se corrobora que este tipo de delitos están muy activos en estos momentos.

“Hasta WhatsApp me están llegando de que fui seleccionado y que abra cierto link que viene en la parte baja”, señala uno de los seguidores de la Policía Cibernética mientras que otro advierte que la lada del número señalado es de Soto la Marina, Tamaulipas.

“A mi ayer me empezaron a llegar mensajes de personas; todas son de México, no les entiendo lo que dicen”, se afirma en otro comentario del post de la corporación estatal rematando con un “sano” consejo: “Yo mejor ya no les contesto”.