Marcelo se despidió del Real Madrid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El brasileño Marcelo, el jugador de la historia con más títulos, se ha despedido del Real Madrid en medio de lágrimas, pero con mucha felicidad por todo lo que consiguió en esta época.

Por eso, el defensor carioca pidió que este día no fuera recordado como algo triste, sino como un día de mucho júbilo al cerrar un ciclo lleno de éxitos y campeonatos.

“No es un día triste, es de alegría. Lloramos por las emociones y la memoria. Salgo con la cabeza alta, mi familia está muy orgullosa de mí. Soy un afortunado, todo lo he conseguido con trabajo, con talento y he tenido la suerte de tener a mi gente al lado. Miro los títulos y veo que he hecho lo que tenía que hacer”, dijo.

El lateral agradeció a cada uno de los integrantes del cuadro merengue en medio del llanto, en especial a aquellas personas que no se ven, pero que son piezas fundamentales para la exitosa historia del cuadro español.

“Quería agradecer al club, a los compañeros que he tenido (rompe a llorar), la suerte de jugar durante todos estos años, a los entrenadores, a los utileros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los miembros de seguridad, los que trabajan por detrás y hacen el trabajo sucio. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol y para que lo hagamos bien, hay un trabajo por detrás que aprendí en el Real Madrid”, exclamó Marcelo.

Más allá de todo lo que obtuvo dentro y fuera del campo de juego, Marcelo comentó que le llenará de felicidad cuando sus hijos comenten que su papá jugó con el mejor equipo del mundo.

“He despertado todos los días de mi vida con la alegría de estar en el mejor club del mundo, hacer historia y que mis hijos vean que fui capaz de jugar en el mejor sitio posible”, dijo el brasileño.

Por último, el elemento de 34 años aseguró que al salir de su país se imaginaba estar con uno de los grandes de Europa, pero la realidad lo superó completamente todo.

“Cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa, llegué con 18 a una aventura maravillosa, pensaba que podía llegar alto y salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo”, finalizó.

Con información de: mediotiempo.com